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Заказавшего убийство отца россиянина осудили на 16 лет колонии

В Брянске 24-летний сын заплатил 1300 долларов и 400 евро за убийство 47-летнего отца

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Брянске троих мужчин осудили по делу о заказном убийстве. Об этом в среду, 9 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд приговорил 24-летнего сына погибшего, организовавшего преступление, и 23-летнего киллера к 16 годам лишения свободы, а их 22-летнего сообщника — к 10 годам заключения. Россияне будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, в марте 2020 года молодой человек на фоне личных неприязненных отношений решил разделаться с отцом. Он попросил знакомого найти киллера, который бы согласился устранить родственника. За это он был готов заплатить исполнителю 1300 долларов и 400 евро. 22 сентября 2020 года сын и подобранный его товарищем киллер приехали в село Селечня Суземского района и до смерти забили жертву кусками кирпича.

16 февраля сообщалось, что на Кубани пенсионер нанял киллера для убийства сына за полмиллиона рублей.

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Елизавета Новикова
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