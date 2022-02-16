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Российский пенсионер нанял киллера для убийства сына за полмиллиона рублей

На Кубани полицейские задержали пенсионера, заказавшего убийство сына за 500 тысяч рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На Кубани 64-летний мужчина заказал убийство 39-летнего сына за 500 тысяч рублей. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в январе этого года пенсионер договорился с киллером и передал ему задаток в размере пяти тысяч рублей, нож и ключи от квартиры, чтобы тот мог проникнуть в жилье жертвы. Однако пожилой человек не знал, что под видом исполнителя с ним общается сотрудник полиции. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», конфликт между родственниками произошел из-за раздела большого частного дома.

Когда подозреваемому скинули постановочные фото с места убийства, отец передал киллеру еще 10 тысяч рублей вместо обещанных полумиллиона, после чего его задержали сотрудники правоохранительных органов при поддержке спецподразделения «Гром». В настоящее время решается вопрос о помещении пенсионера в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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