Российский пенсионер нанял киллера для убийства сына за полмиллиона рублей

На Кубани 64-летний мужчина заказал убийство 39-летнего сына за 500 тысяч рублей. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в январе этого года пенсионер договорился с киллером и передал ему задаток в размере пяти тысяч рублей, нож и ключи от квартиры, чтобы тот мог проникнуть в жилье жертвы. Однако пожилой человек не знал, что под видом исполнителя с ним общается сотрудник полиции. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», конфликт между родственниками произошел из-за раздела большого частного дома.

Когда подозреваемому скинули постановочные фото с места убийства, отец передал киллеру еще 10 тысяч рублей вместо обещанных полумиллиона, после чего его задержали сотрудники правоохранительных органов при поддержке спецподразделения «Гром». В настоящее время решается вопрос о помещении пенсионера в СИЗО.