Удальцова задержали в Москве за опрос о спецоперации России на Украине

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова задержали из-за опроса о спецоперации России

Сотрудники полиции задержали в Москве координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Об этом в субботу, 19 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виолетту Волкову.

По данным Волковой, Удальцов был задержан близ станции метро «Университет» на юго-западе столицы вместе с еще одним членом организации Евгением Ефремовым.

«Они проводили опрос прохожих о спецоперации на Украине. Сергей придерживается патриотических позиций», — пояснила адвокат. При этом она отметила, что правоохранители настаивают, что задержание произошло после того, как на оппозиционеров пожаловались некие граждане за то, что те якобы «приставали к людям на улице».

В настоящее время Удальцов находится в ОМВД «Раменки». Другие подробности не приводятся.

В сентябре прошлого года координатора «Левого фронта» задержали за пост о встрече с депутатами 25 сентября. Тогда Удальцов рассказал, что на него оформляют протокол по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).