Полиция Москвы задержала Удальцова за пост о встрече с депутатами 25 сентября

Московская полиция задержала координатора движения «Левый фронт», оппозиционера Сергея Удальцова за пост о встрече с депутатами 25 сентября. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

Удальцов рассказал, что на него оформляют протокол по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Кроме того, в настоящее время ему грозит арест, добавил координатор движения «Левый фронт».

Ранее полиция Москвы предупредила, что за участие в несогласованных акциях гражданам грозит ответственность. Жителей столицы призвали отказаться от участия в них. По данным ведомства, предупреждение распространяется в связи с рассылкой в интернете призывов к участию в несанкционированных акциях 25 сентября в столице.