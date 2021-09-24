Москвичей предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях

Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Московская полиция предупредила, что за участие в несогласованных акциях гражданам грозит ответственность. Жителей столицы призвали отказаться от участия в них. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В ведомстве уточнили, что предупреждение распространяется в связи с рассылкой в интернете призывов к участию в несанкционированных акциях 25 сентября на территории Москвы.

В столичном ГУ МВД отметили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны участников несогласованных акций будут расценивать как угрозу общественному порядку, а также немедленно пресекать.

По данным МВД, за участие в несанкционированной акции, которая прошла 20 сентября в Москве, привлекли к административной ответственности 30 человек. В ведомстве добавили, что ответственность может грозить Валерию Рашкину, Марине Литвинович, Сергею Удальцову и Елене Енгалычевой за распространение призывов к участию в несогласованной акции в столице.

Ранее сообщалось, что мероприятие организовал депутат Государственной Думы и лидер столичных коммунистов Валерий Рашкин. Она прошла в формате встречи с депутатами. Московские власти отказались согласовать проведение митинга из-за пандемии COVID-19.