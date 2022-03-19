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Зампостпреда заявила о желании устроить шельмование России в ЮНЕСКО

Зампостпреда России рассказала о попытке устроить в ЮНЕСКО «публичное шельмование» России

Заместитель постоянного представительства России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко заявила о желании устроить «шельмование» страны в организации. Об этом она рассказала в эфире проекта «Соловьев Live», передает РИА Новости.

Как отметила Довгаленко, за все 75 лет существования организация никогда не устраивала специальной сессии по какому-либо конфликту. По ее словам, это сделали, чтобы «устроить некое публичное шельмование» России. «Но это не понравилось многим странам, потому что они понимают, что бьющиеся в истерике западники готовы взять организацию в заложники ради удовлетворения своих геополитических амбиций», — сказала она.

Зампостпреда добавила, что такая ситуация извращает традиционный мандат ЮНЕСКО и создает опасный прецедент. В организации заявили, что переживают за судьбу памятников и объектов наследия, однако там «так и не раскачались» для помощи и защиты сирийского наследия, напомнила Довгаленко.

Внеочередная сессия исполнительного совета ЮНЕСКО прошла 15-16 марта в Париже.

Ранее постоянный представитель России при организации Александр Кузнецов заявил, что ЮНЕСКО не защищает русскую культуру на фоне начатой Западом «охоты на ведьм».

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Марина Совина
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