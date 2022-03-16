Россия обвинила ЮНЕСКО в нежелании замечать гонения на русский язык на Украине

Постпред России Кузнецов: ЮНЕСКО не защищает русскую культуру от западной «охоты на ведьм»

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) не защищает русскую культуру на фоне начатой Западом «охоты на ведьм», заявил постоянный представитель России при международной организации Александр Кузнецов, пишет ТАСС.

По его словам, международная организация восемь лет не желала замечать гонения на русский язык и культуру на Украине. «Она и сейчас не подает голоса в защиту русской культуры», — подчеркнул политик.

Кузнецов напомнил, что мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры, относящимся к ЮНЕСКО, угрожает украинская армия. По словам политика, российская сторона наносит удары только по военным объектам высокоточным оружием. Неонацисты прикрываются женщинами и детьми как «живым щитом», размещают оружие у детских садов и школ, выпустили преступников из тюрем, обвинил Кузнецов. «Секретариат предпочел их проигнорировать, что неудивительно, так как все эти восемь лет он упорно не замечал гонения на русский язык и культуру на Украине», — добавил он.

Ранее глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко обратился в ЮНЕСКО с просьбой исключить Россию из организации. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса.