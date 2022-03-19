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Захарова рассказала о программе поддержки «доносительства» в США

Захарова рассказала о запуске программы поддержки «стукачества» и «доносительства» в США

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Власти США запустили в своей стране программу поддержки «стукачества и доносительства», потребовав от граждан предоставлять данные об известных им средствах, полученных от сотрудничества американцев с правительством России. Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«США в нынешних сложных экономических условиях (инфляция бьет рекорды за полвека, цены на бензин ушли на заоблачные высоты), видимо, решили поддержать свой народ и запустили программу поддержки доносительства и стукачества», — написала дипломат.

При этом Захарова задалась рядом вопросов к Вашингтону. «Где, например, "афганские миллиарды", выделенные на восстановление страны и развитие ее инфраструктуры, почему Кабул был взят за три часа? Куда уходят миллионы, выделенные на программы USAID (Агентство США по международному развитию)?» — обратилась она к Белому дому.

Ранее в Госдепе назвали условия для отмены санкций против России. В ведомстве обещали отменить большинство ограничений против страны в том случае, если она отведет войска с Украины и восстановит ее суверенитет.

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Николай Чигасов
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