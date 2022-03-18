В Госдепе назвали условия для отмены санкций против России

Госдеп США пообещал отменить санкции против России, если она отведет войска с Украины

США обещает отменить большую часть санкций против России, если она отведет войска с Украины и восстановит ее суверенитет. С таким заявлением выступил Государственный департамент США, передает РИА Новости.

В Госдепе подчеркнули, что ограничительные меры против Москвы не планировались как постоянные. Для их отмены Россия должна прекратить военную операцию на Украине и вернуть ей «захваченные» территории. «Мы надеемся, что сможем увидеть конец применения данных инструментов», — заявили во внешнеполитическом ведомстве США.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепа заявил, что американская администрация работает над расширением коалиции стран, готовых принять меры против России. По его словам, Вашингтон намерен продолжить санкционное давление на российскую экономику из-за военной операции на Украине.

15 марта руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс уточнил, что Вашингтон не собирается вводить санкции в отношении проектов РФ в атомной сфере, которые касаются восстановления иранской ядерной сделки.