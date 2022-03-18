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В Госдепе назвали условия для отмены санкций против России

Госдеп США пообещал отменить санкции против России, если она отведет войска с Украины

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

США обещает отменить большую часть санкций против России, если она отведет войска с Украины и восстановит ее суверенитет. С таким заявлением выступил Государственный департамент США, передает РИА Новости.

В Госдепе подчеркнули, что ограничительные меры против Москвы не планировались как постоянные. Для их отмены Россия должна прекратить военную операцию на Украине и вернуть ей «захваченные» территории. «Мы надеемся, что сможем увидеть конец применения данных инструментов», — заявили во внешнеполитическом ведомстве США.

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Ранее высокопоставленный представитель Госдепа заявил, что американская администрация работает над расширением коалиции стран, готовых принять меры против России. По его словам, Вашингтон намерен продолжить санкционное давление на российскую экономику из-за военной операции на Украине.

15 марта руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс уточнил, что Вашингтон не собирается вводить санкции в отношении проектов РФ в атомной сфере, которые касаются восстановления иранской ядерной сделки.

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Николай Чигасов
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