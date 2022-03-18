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США заявили о намерении расширить коалицию принимающих меры против России

Госдеп заявил о расширении коалиции стран, вводящих ограничения против России

Фото: Ronald Martinez / Getty Images

Американская администрация работает над расширением коалиции стран готовых принять меры против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа.

«Мы продолжим работать в координации с нашими партнерами и союзниками, чтобы возлагать долгосрочные последствия на Россию и ее руководство за вторжение. Мы также ведем работу над расширением коалиции стран, вводящих такие ограничения», — заявил он, добавив, что Вашингтон намерен продолжить санкционное давление на российскую экономику из-за военной операции на Украине.

Ранее администрация США заявила, что намерена наращивать санкционное давление на Россию, однако не будет анонсировать конкретные ограничительные меры. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс уточнил, что американские власти не собираются вводить санкции в отношении проектов РФ в атомной сфере, которые касаются восстановления иранской ядерной сделки.

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Анжелика Бережная
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