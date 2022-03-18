США заявили о намерении расширить коалицию принимающих меры против России

Госдеп заявил о расширении коалиции стран, вводящих ограничения против России

Американская администрация работает над расширением коалиции стран готовых принять меры против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа.

«Мы продолжим работать в координации с нашими партнерами и союзниками, чтобы возлагать долгосрочные последствия на Россию и ее руководство за вторжение. Мы также ведем работу над расширением коалиции стран, вводящих такие ограничения», — заявил он, добавив, что Вашингтон намерен продолжить санкционное давление на российскую экономику из-за военной операции на Украине.

Ранее администрация США заявила, что намерена наращивать санкционное давление на Россию, однако не будет анонсировать конкретные ограничительные меры. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс уточнил, что американские власти не собираются вводить санкции в отношении проектов РФ в атомной сфере, которые касаются восстановления иранской ядерной сделки.