Болгария откажется от российского газа

Болгария не будет продлевать контракт с Газпромом и откажется от российского газа

Вице-премьер и министр финансов Болгарии Ассен Василев заявил, что страна откажется от российского газа. Об этом он сообщил в интервью Болгарскому национальному радио.

По словам Василева, Болгария не станет продлевать контракт с российской компанией «Газпром», который истекает в июле 2022 года. «В этой ситуации никаких переговоров с "Газпромом" быть не может», — заявил вице-премьер страны.

Политик отметил, что у Болгарии есть альтернативные источники энергии, в том числе поставки из Катара и Алжира. Кроме того, правительство страны планирует использовать существующую инфраструктуру Греции и Турции для закупок сжиженного природного газа и увеличить импорт из Азербайджана, который уже экспортирует газ в страну.

8 марта стало известно, что импорт в страну энергоносителей из России запретил президент США Джо Байден. Он подписал указ о запрете новые инвестиции в российский энергетический сектор. К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.