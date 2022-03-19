Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Болгария откажется от российского газа

Болгария не будет продлевать контракт с Газпромом и откажется от российского газа

Фото: Shutterstock

Вице-премьер и министр финансов Болгарии Ассен Василев заявил, что страна откажется от российского газа. Об этом он сообщил в интервью Болгарскому национальному радио.

По словам Василева, Болгария не станет продлевать контракт с российской компанией «Газпром», который истекает в июле 2022 года. «В этой ситуации никаких переговоров с "Газпромом" быть не может», — заявил вице-премьер страны.

Политик отметил, что у Болгарии есть альтернативные источники энергии, в том числе поставки из Катара и Алжира. Кроме того, правительство страны планирует использовать существующую инфраструктуру Греции и Турции для закупок сжиженного природного газа и увеличить импорт из Азербайджана, который уже экспортирует газ в страну.

8 марта стало известно, что импорт в страну энергоносителей из России запретил президент США Джо Байден. Он подписал указ о запрете новые инвестиции в российский энергетический сектор. К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
В России проиндексируют социальные пенсии
В Минобороны сообщили о прорыве обороны батальона «Айдар» российскими военными
В Геленджике два человека погибли при обрушении стены отеля
Назван список магазинов без наценок в Москве
Европе предложили разработать «План Маршалла» для Украины
На Украине заявили об отсутствии железнодорожного сообщения с Белоруссией
Кадыров заявил об отбитой российскими войсками укрепленной базе на Украине
Болгария откажется от российского газа
Житель московской многоэтажки обнаружил у себя за окном хищную птицу
«Реал» сыграет с «Барселоной» без лучшего бомбардира чемпионата Испании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.