В НАТО обеспокоились «слишком большими уступками» Украины на переговорах

WP: часть стран НАТО обеспокоена значительными уступками Украины на переговорах с Россией

Украина посылает на Запад противоречивые и неясные сигналы относительно переговоров с российской стороной, а потому часть стран НАТО обеспокоена возможностью «слишком больших уступок» с ее стороны. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах, выдержки из материала приводит ТАСС.

Как уверяют инсайдеры, президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не решил, какие условия могут быть приемлемы для его страны в контексте текущих боевых действий. Он не передает на Запад значительную часть информации по переговорам, чем, возможно, ставит под угрозу, как полагают собеседники газеты, всю европейскую безопасность.

«Неоднозначные сигналы Зеленского о том, насколько он близок к договоренностям, только усилили тревогу относительно того, в каком направлении идут переговоры. (...) Некоторые страны на восточном фланге НАТО также выступают против мирных договоренностей», — пишет WP.

Издание также ссылается на неназванного чиновника из американской администрации, который заверил, что власти США предельно озадачены перспективами мирных договоренностей с Россией, не зная как реагировать на переговорный процесс.

«Мы этим также озадачены. Мы получаем неоднозначные сигналы», — заявил собеседник газеты.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил экс-главу республики Петра Порошенко в создании предпосылок для вооруженного конфликта с Россией. Одной из таких чиновник счел закрепление в конституции страны курса на вступление в НАТО.