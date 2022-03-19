ВСУ повредили зернохранилище в Донбассе

ВСУ обстреляли зернохранилище в ДНР, высыпалось около 20 тонн зерна

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили зернохранилище в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает ТАСС.

Уточняется, что украинские военные обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов. Из-за полученных повреждений из хранилища высыпалось около 20 тонн зерна.

11 марта официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Томсон Пири предупредил, что из-за ситуации на Украине и роста цен на продовольствие в мире возрастает риск глобального голода. «Бассейн Черного моря, известный как житница Европы, является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции», — рассказал представитель ООН. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30 процентов мирового экспорта пшеницы, 20 процентов экспорта кукурузы и 76 процентов поставок подсолнечника.