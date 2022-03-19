Живущей в гниющем вагоне женщине выделили сто тысяч рублей на покупку дома

Живущая в придорожном вагоне в Ингушетии женщина получила сто тысяч рублей на покупку дома

Вынужденной переселенке из Чечни Зуре Курсаевой выделили сто тысяч рублей на покупку нового дома. Женщина переехала в соседнюю республику Ингушетию более 20 лет назад из-за войны и не смогла добиться существенной помощи от властей, сообщает Telegram-канал Mash.

Первое время беженка и ее семья жили у родственников, затем получили барак. Позже им удалось переселиться в найденный Зурой придорожный вагон, предназначавшийся для ремонтников. Правительство республики обещало выдать Курсаевым квартиру, однако в итоге мужа Зуры признали недееспособным из-за повредившегося рассудка и вместо жилья выдали сто тысяч рублей.

Сейчас у Курсаевых нет недвижимости — ранее супруг Зуры избавился от квартиры в Чечне и продал их нынешний дом без ее ведома. Новая владелица разрешила беженцам пользоваться вагоном, однако может попросить их съехать в любой момент. Как отмечает Курсаева, придорожное жилье находится в крайне плохом состоянии. «Вагончики сгнили, сырость, человеческих условий нет. Электрической плиткой греемся», — рассказала женщина. По ее словам, стены шатаются и крошатся, крышу сносит ветром, а дождевая вода попадает внутрь. Вагон приходится часто ремонтировать, из-за чего Зура оказалась в долгах. Беженка пыталась обращаться за помощью к властям, но безрезультатно.

В декабре 2021 года женщина из города Бийске Алтайского края оказалась в похожей ситуации. Пенсионерку Галину Иванову опечатали в комнате бывшего общежития Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Ведомство выделило ей квартиру и поставило в очередь на недвижимость, однако новое жилье женщина так и не получила. В комнате общежития последние месяцы месяцев нет света и протекают перекрытия. Ивановой приходится спать в одежде на полу, прислонившись к батарее. Она обращалась к властям ведомства за помощью, однако ей не смогли помочь, сославшись на отсутствие денег и квартир.