Квартиру в российском городе опечатали вместе с пенсионеркой

В городе Бийске Алтайского края опечатали комнату в бывшем общежитии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В помещении проживает пожилая россиянка, которая проработала в ведомстве несколько десятков лет. Подробностями истории поделилось «Бийское телевидение» на своем YouTube-канале.

Пенсионерка по имени Галина Иванова работала в СИЗО на протяжении более 30 лет. Ведомство вместе с семьей выделило ей квартиру в общежитии на улице Огородной 56В. Вместе с супругом женщину поставили в очередь за новой недвижимостью, однако семья ее не получила. На данный момент пенсионерке приходится спать в одежде на полу, прислонившись к батарее. В комнате на протяжении нескольких месяцев нет света и протекают перекрытия. Иванова проживает в бывшем общежитии вместе со своей дочерью Татьяной, которая занимает комнату напротив.

В общей сложности в здании находится 11 квартир. Пенсионерка обращалась к властям ведомства за помощью в получении жилья, однако ей не смогли помочь, сославшись на отсутствие денег и квартир. Местные журналисты взяли ситуацию под контроль и обратились во ФСИН по региону — ведомство пообещало разобраться в ситуации.

В сентябре 2021 года в Екатеринбурге появилось объявление о продаже двухкомнатной квартиры в панельной пятиэтажке вместе с прописанной там 94-летней бабушкой. Продавец предупредил, что пенсионерка останется жить по адресу и после сделки до самой своей смерти. За объект попросили 2,5 миллиона рублей.