Глава Крыма прокомментировал гибель замкомандующего Черноморским флотом

Глава Крыма Аксенов выразил соболезнования родным погибшего замкомандующего ЧФ Палия

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с глубокой скорбью воспринял сообщение о гибели в боях за Мариуполь заместителя командующего Черноморским флотом России капитана 1-го ранга Андрея Палия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Настоящий патриот, верный принципам офицерской чести, он до конца выполнил свой воинский долг. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Андрея Николаевича», — написал Аксенов.

О гибели Палия стало известно ранее 20 марта. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева рассказала, что замкомандующего Черноморским флотом погиб в боях за освобождение Мариуполя. По ее словам, Палий служил на эсминце «Бесстрашный», большом противолодочном корабле «Очаков». В 2008 году он участвовал в операции по принуждению Грузии к миру.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.