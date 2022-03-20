Замкомандующего Черноморским флотом погиб в боях за Мариуполь

Сенатор Алтабаева заявила о гибели замкомандующего Черноморским флотом в боях за Мариуполь

Заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Палий погиб в боях за освобождение Мариуполя, заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в своем Telegram.

«Севастополь понес тяжелую, невосполнимую потерю. В ходе проведения специальной операции на Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Николаевич Палий», — написала она.

Сенатор рассказала, что Палий служил на эсминце «Бесстрашный», большом противолодочном корабле «Очаков». В 2008 году он участвовал в операции по принуждению Грузии к миру. Алтабаева добавила, что лично знала офицера как честного и справедливого человека, и принесла соболезнования его родным.

Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил об эвакуации 541 человека из Мариуполя в село Безыменное. Сейчас они находятся в пункте оказания помощи, который развернули МЧС ДНР. В штабе также заявили, что с 5 по 20 марта в Безыменное приехали 2973 человека.

Россия начала специальную операцию 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин назвал ее целью «демилитаризацию и денацификацию» Украины.