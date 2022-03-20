В ДНР заявили об эвакуации 541 человека из Мариуполя

В штабе теробороны ДНР заявили, что за сутки из Мариуполя эвакуировали 541 человека

За прошедшие сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района эвакуировали 541 человека. Об этом заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram-канале.

Среди эвакуированных — 114 детей. Сейчас они находятся в пункте оказания помощи, который развернули МЧС ДНР. В штабе теробороны также заявили, что с 5 по 20 марта в Безыменное приехали 2973 человека.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что из Мариуполя удалось вывезти более девяти тысяч человек, всего по гумкоридорам за время их работы — свыше 180 тысяч. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев отмечал, что более 7,8 тысячи человек захотели эвакуироваться из Мариуполя в Россию за одни сутки.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Утверждается, что ее цель — «демилитаризация и денацификация» Украины.