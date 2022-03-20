Австралия запретила поставлять в Россию глинозем

Австралия ввела запрет на экспорт в Россию глинозема, алюминиевых руд и бокситов

Правительство Австралии ввела запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию. Об этом заявила глава австралийского МИД Марис Пейн, передает ТАСС.

Она пояснила, что такой шаг ограничит возможности российских предприятий, производящих алюминий — важнейший экспортный продукт России. Также, утверждает глава дипведомства, под удар попали российские оборонная, автомобилестроительная, аэрокосмическая, машиностроительная и строительная отрасли.

Пейн уточнила, что почти 20 процентов потребностей России в глиноземе обеспечивались за счет поставок австралийского экспорта.

Ранее Пейн заявила, что страна вводит санкции в отношении двух российских предпринимателей, владеющих активами и акциями австралийских компаний, а также против 11 банков РФ. Под санкции также попали все государственные структуры, ответственные за выпуск и управление суверенным долгом России.

Также стало известно, что Австралия подготовила дополнительный пакет военной помощи Украине на 15,5 миллиона долларов США. Общая сумма военной помощи достигла 67 миллионов долларов США.