Австралия ввела новые санкции против России

Австралия ввела санкции против 11 российских банков и двух предпринимателей

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что страна вводит санкции в отношении двух российских предпринимателей, владеющих активами и акциями австралийских компаний, а также против 11 банков РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Под санкции также попали все государственные структуры, ответственные за выпуск и управление суверенным долгом России. «Мы также продолжаем усиливать санкционное давление на предпринимателей, близких к Владимиру Путину, и <…> вводим целевые финансовые санкции и запреты на въезд в Австралию в отношении Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга», — заявила Пейн.

Ранее Новая Зеландия объявила о введении новых санкций против России. Страна заморозит в случае обнаружения активы президента России Владимира Путина и 12 членов Совбеза, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова. Также в список попали еще 18 неназванных организаций.

