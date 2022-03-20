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В Бельгии шесть человек погибли в результате наезда автомобиля

В Бельгии шесть человек погибли после того, как автомобиль врезался в толпу на карнавале

Фото: Shutterstock

Автомобиль врезался в толпу в деревне Стрепи-Бракньи в Бельгии, в результате шесть человек погибли, более 20 пострадали, несколько из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает телеканал RTBF.

Все произошло во время проходившего в деревне карнавала. Сообщается, что правоохранителям удалось задержать находившихся в машине людей. Других подробностей пока нет. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден выразила соболезнования и обещала поддержку семьям погибших.

Ранее, в феврале, в канадском городе Виннипеге четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля на участников акции протеста против коронавирусных ограничений. Джип Patriot въехал в толпу, сбил четырех человек, после чего на большой скорости скрылся с места происшествия. Полицейские задержали водителя внедорожника.

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Алина Гончарова
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