В Бельгии шесть человек погибли в результате наезда автомобиля

В Бельгии шесть человек погибли после того, как автомобиль врезался в толпу на карнавале

Автомобиль врезался в толпу в деревне Стрепи-Бракньи в Бельгии, в результате шесть человек погибли, более 20 пострадали, несколько из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает телеканал RTBF.

Все произошло во время проходившего в деревне карнавала. Сообщается, что правоохранителям удалось задержать находившихся в машине людей. Других подробностей пока нет. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден выразила соболезнования и обещала поддержку семьям погибших.

Ранее, в феврале, в канадском городе Виннипеге четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля на участников акции протеста против коронавирусных ограничений. Джип Patriot въехал в толпу, сбил четырех человек, после чего на большой скорости скрылся с места происшествия. Полицейские задержали водителя внедорожника.