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В Госдуме предложили «поставить к стенке» Зеленского

Депутат Госдумы Бородай предложил приговорить Зеленского к высшей мере наказания

Фото: Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского и его соратников нужно приговорить к высшей мере наказания, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва».

«Достать их (представителей власти Украины — прим. "Ленты.ру") достаточно сложно, а у меня душа болит по ним: по всем этим Зеленским, Арестовичам, Резниковым и прочим персонажам. Кого в первую очередь надо было бы ставить к стенке, так это их. Зеленского в первую очередь», — предложил Бородай.

По его мнению, президент Украины заслужил такого наказания за «роль марионетки». При этом депутат выразил сожаление, что рассчитывать на высшую меру наказания для Зеленского и его соратников сложно, поскольку «большая часть из них находится на территории западных стран».

Ранее в марте Бородай заявил, что президент Украины намерен ввергнуть страну в хаос, и назвал это полной безжалостностью по отношению к народу. Также, по его словам, Зеленский хочет втянуть в конфликт с Россией максимально возможное количество людей, потому что это выгодно Западу.

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Варвара Кошечкина
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