В Госдуме заявили о намерении Зеленского ввергнуть Украину в хаос

Депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что Зеленский намерен ввергнуть Украину в хаос

Президент Украины Владимир Зеленский намерен ввергнуть страну в хаос. Такое мнение выразил глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай, его слава передает РИА Новости.

«То есть это полная безжалостность по отношению к народу. Я не буду говорить, что это его народ. Но это полная безжалостность по отношению к этому народу, которым он все эти годы формально управлял», — заявил парламентарий.

Депутат также считает, что Зеленский хочет втянуть в конфликт с Россией максимально возможное количество людей, потому что это выгодно Западу.

«Они понимают, что они проигрывают территорию, и проигрывают ту территорию, которую они использовали для того, чтобы создать здесь кулак пушечного мяса против России», — добавил Бородай.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).