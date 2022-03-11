Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме заявили о намерении Зеленского ввергнуть Украину в хаос

Депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что Зеленский намерен ввергнуть Украину в хаос
Александр Бородай

Александр Бородай. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский намерен ввергнуть страну в хаос. Такое мнение выразил глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай, его слава передает РИА Новости.

«То есть это полная безжалостность по отношению к народу. Я не буду говорить, что это его народ. Но это полная безжалостность по отношению к этому народу, которым он все эти годы формально управлял», — заявил парламентарий.

Материалы по теме:
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине. Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине.Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
2 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

Депутат также считает, что Зеленский хочет втянуть в конфликт с Россией максимально возможное количество людей, потому что это выгодно Западу.

«Они понимают, что они проигрывают территорию, и проигрывают ту территорию, которую они использовали для того, чтобы создать здесь кулак пушечного мяса против России», — добавил Бородай.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Минобороны впервые показали карту перешедших под контроль ВС России районов
Россияне взяли паузу в бронировании путешествий
«Зенит» отреагировал на лишение украинского тренера всех титулов на родине
«ВКонтакте» запустила гранты на 100 миллионов рублей для поддержки клипмейкеров
Названы два имеющих право звонить королеве Елизавете II напрямую человека
Назван способ купить квартиру без ипотеки
Россиян лишат доступа к бизнес-залам в аэропортах и на вокзалах
Прохожий спас пенсионерку от ограбления в Москве
Байдена уличили в слабости из-за запрета поставлять польские самолеты на Украину
Девушка помыла голову после окрашивания в салоне и обнаружила ошибку мастера
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.