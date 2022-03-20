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Кадыров рассказал о создании в Чечне медбригад для помощи бойцам на Украине

Кадыров заявил о создании Минздравом Чечни четырех медбригад для помощи бойцам на Украине
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Минздрав республики создал четыре медицинские бригады, которые смогут оказать экстренную помощь бойцам, участвующим в спецоперации России на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что что бригады сформированы из медиков, которые изъявили желание помочь российским военнослужащим. «Это врачи Станции скорой медицинской помощи», — пояснил он.

Глава Чечни также добавил, что реанимобили, на которых будут работать медбригады оборудованы и оснащены по последним стандартам. Помимо этого, он выразил благодарность врачам за высокую гражданскую позицию.

Ранее Кадыров сообщил об освобождении города Рубежное в Луганской области. «Очередной населенный пункт освобожден от бандеровской хунты!» — поделился глава Чечни. На данный момент бойцы чеченских подразделений обеспечивают защиту местных жителей и оказывают продовольственную помощь, рассказал он.

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Марина Совина
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