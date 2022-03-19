Кадыров сообщил об освобождении города в Луганской области

Глава Чечни Кадыров сообщил, что город Рубежное в Луганской области освобожден

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении города Рубежное в Луганской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Очередной населенный пункт освобожден от бандеровской хунты!» — поделился Кадыров. На данный момент бойцы чеченских подразделений обеспечивают защиту местных жителей и оказывают продовольственную помощь. «Наших ребят воодушевляют слова благодарности от жителей освобожденных территорий. Видно, как они устали терпеть постоянное давление со стороны киевских властей и преступления националистов», — добавил он.

Ранее Кадыров рассказал, что российские войска в ходе военной спецоперации на Украине отбили еще одну хорошо укрепленную базу, принадлежавшую Вооруженным силам Украины (ВСУ). В результате проведенной операции была освобождена большая группа мирных жителей, среди которых были дети, в том числе грудные.