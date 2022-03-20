Бузову предупредили об опасности огромных бургеров для борьбы со стрессом

Диетолог Алексей Ковальков предупредил, что бороться со стрессом при помощи еды опасно

Диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков предупредил телеведущую и певицу Ольгу Бузову, что бороться со стрессом при помощи еды может быть опасно. Об этом пишет издание ПопкорнNews.

Поводом для комментария стало видео, которое 36-летняя знаменитость выложила в Telegram. В нем она демонстративно ест огромный бургер, чтобы справиться со стрессом. При этом, как отмечает ПопкорнNews, Бузова признавалась, что легко набирает вес.

По словам Ковалькова, еда — это действительно самый простой способ компенсировать стресс. «Но если мы будем стимулировать гормоны счастья едой, то возникнет зависимость, и гормоны счастья самостоятельно вырабатываться не будут, — утверждает он. — Поэтому такие люди все время на фастфудах».

Ковальков заметил, что последствия злоупотребления нездоровой пищей индивидуальны. «Есть те, кто занимается в зале, ограничивает себя во всем и все равно набирает вес, — рассказал он. — А есть те, кто едят все подряд и не набирает». Поскольку Бузова склонна к избыточному весу, ей лучше не рисковать.

Диетолог посоветовал для борьбы со стрессом есть больше чеснока и сельдерея и пить какао. По его словам, эти продукты помогают успокоиться без вреда для фигуры.

В июле 2021 года поклонники раскритиковали оголяющий грудь топ Бузовой. На снимке она позировала на фоне моста в черных велосипедных шортах и коротком белом топе, который частично оголял ее грудь. «Чтобы лента была красочной и летней, главное успеть сфоткаться днем, желательно до съемок», — подписала она пост.