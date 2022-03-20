В ЛНР обнаружили захоронение опасных химикатов на освобожденной территории

В МИД ЛНР заявили об обнаружении захоронения опасных химикатов на освобожденной территории

Вблизи одной из газовых станций на территории, освобожденной силами Луганской народной республики (ЛНР), было обнаружено захоронение опасных химикатов. Об этом сообщила руководитель Специальной комиссии по фиксации преступлений военно-политического руководства Украины, первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока, передает РИА Новости.

По ее словам, захоронение химически опасных веществ, находящееся вблизи реки Северский Донец, было организовано украинскими властями. При этом Сорока отметила, что взрыв на рядом стоящей газовой станции мог бы привести к «страшным, катастрофическим последствиям».

Замглавы МИД ЛНР также добавила, что власти народной республики получили подтверждение того, что на протяжении последних восьми лет Украина, невзирая на нормы международного права, собиралась применить химоружие.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в созданных и финансируемых США биолабораториях на Украине проходили опыты с образцами коронавируса. По данным ведомства, найденные документы свидетельствуют о том, что американская сторона в 2022 году планировала осуществить «работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы».