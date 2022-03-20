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В США предложили ввести новые тарифы на импорт из КНР из-за поддержки России

В Конгрессе США предложили ввести доптарифы на импорт из КНР из-за поддержки России

Фото: Shutterstock

В Конгрессе США появилась инициатива по введению дополнительных тарифов на китайский импорт в наказание за поддержку Пекином Москвы. Внимание на инициативу обращает Telegram-канал «Россия в глобальной политике».

Соответствующее предложение внес член палаты представителей от Республиканской партии Тед Бадд. Законопроект предполагает введение новых пошлин на некоторые товары из Китая. Пошлины могут достигать 20 процентов.

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По мнению американских политиков, поддержка выражается в расширении закупок зерновых у России со стороны КНР. Если законопроект примут, президенту США Джо Байдену должны будут представить данные о том, сколько пшеницы и ячменя Китай закупает у России. Если окажется, что объемы поставок превышают показатели от 1 февраля этого года, Вашингтон сможет ввести доптарифы на импорт из КНР.

Власти США не раз критиковали нейтральные заявления Китая о спецоперации России на Украине и призывали Пекин прямо заявить о своей позиции. Пекин, в свою очередь, настаивает на невмешательстве в дела Москвы, хотя и призывает ее к диалогу с Киевом.

Елизавета Наумова
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