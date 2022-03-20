В США предложили ввести новые тарифы на импорт из КНР из-за поддержки России

В Конгрессе США предложили ввести доптарифы на импорт из КНР из-за поддержки России

В Конгрессе США появилась инициатива по введению дополнительных тарифов на китайский импорт в наказание за поддержку Пекином Москвы. Внимание на инициативу обращает Telegram-канал «Россия в глобальной политике».

Соответствующее предложение внес член палаты представителей от Республиканской партии Тед Бадд. Законопроект предполагает введение новых пошлин на некоторые товары из Китая. Пошлины могут достигать 20 процентов.

По мнению американских политиков, поддержка выражается в расширении закупок зерновых у России со стороны КНР. Если законопроект примут, президенту США Джо Байдену должны будут представить данные о том, сколько пшеницы и ячменя Китай закупает у России. Если окажется, что объемы поставок превышают показатели от 1 февраля этого года, Вашингтон сможет ввести доптарифы на импорт из КНР.

Власти США не раз критиковали нейтральные заявления Китая о спецоперации России на Украине и призывали Пекин прямо заявить о своей позиции. Пекин, в свою очередь, настаивает на невмешательстве в дела Москвы, хотя и призывает ее к диалогу с Киевом.