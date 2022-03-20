Порошенко пригласил Байдена на Украину
Бывший президент Петр Порошенко пригласил лидера США Джо Байдена приехать на Украину, передает CNN.
По словам Порошенко, американскому президенту, который на предстоящей неделе приедет в Европу на саммит НАТО в Брюсселе, стоит посетить Киев. «Почему бы и нет, почему бы моему очень хорошему другу, очень хорошему другу Украины Джо Байдену, лидеру глобального мира, не приехать сюда на следующей неделе в качестве символа нашей солидарности?», — поинтересовался он. Украинский экс-президент также добавил, что это помогло бы продемонстрировать, что «весь мир вместе с нами против России».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после своего визита в Киев призвал Байдена, а также лидеров Франции, Германии и Великобритании отправиться на Украину. «Они должны смотреть в глаза женщинам и детям и помогать им сохранить свою жизнь и свою независимость», — подчеркнул он.