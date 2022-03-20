Порошенко пригласил Байдена на Украину

Бывший президент Украины Порошенко пригласил лидера США Байдена посетить Киев

Бывший президент Петр Порошенко пригласил лидера США Джо Байдена приехать на Украину, передает CNN.

По словам Порошенко, американскому президенту, который на предстоящей неделе приедет в Европу на саммит НАТО в Брюсселе, стоит посетить Киев. «Почему бы и нет, почему бы моему очень хорошему другу, очень хорошему другу Украины Джо Байдену, лидеру глобального мира, не приехать сюда на следующей неделе в качестве символа нашей солидарности?», — поинтересовался он. Украинский экс-президент также добавил, что это помогло бы продемонстрировать, что «весь мир вместе с нами против России».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после своего визита в Киев призвал Байдена, а также лидеров Франции, Германии и Великобритании отправиться на Украину. «Они должны смотреть в глаза женщинам и детям и помогать им сохранить свою жизнь и свою независимость», — подчеркнул он.