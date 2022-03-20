Эксперт предупредил о возможной торговле контрабандой в России

Президент НАДТ Иванов заявил, что из-за санкций в РФ может возрасти торговля контрабандой

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов предупредил, что из-за санкций западных стран в России может возрасти уровень торговли контрабандой. Его слова передает радио Sputnik.

Иванов объяснил, что санкции привели к отказу иностранных компаний от поставок продукции в РФ, поэтому объемы незаконной торговли контрабандой на рынке страны могут стать более заметными. «Во все времена спутником любого запрета является контрабанда. Это нехорошее явление, но оно есть во всех странах», — заявил он.

Эксперт предположил, что такие операции будут совершаться при помощи интернет-площадок, а не «людей с клетчатыми сумками», раскладывающих вещи на перевернутых ящиках, как в девяностых. «Сейчас это невозможно, сейчас другая жизнь, потому что существует интернет-торговля», — заключил он.

Ранее эксперт по противодействию мошенничеству, руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов сообщил, что россияне в попытках найти нелицензионные версии ПО, ставшего недоступным из-за санкций, рискуют столкнуться с злоумышленниками. Он рассказал о двух схемах, которые могут использовать мошенники.