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Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Аналитик Сизов предупредил о мошенничестве при поиске нелицензионных версий ПО

Фото: Pixabay

Эксперт по противодействию мошенничеству, руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов в беседе с радио Sputnik предупредил о новом виде мошенничества.

Специалист сообщил, что россияне в попытках найти нелицензионные версии ПО, ставшего недоступным из-за санкций, рискуют столкнуться с злоумышленниками. По его словам, мошенники могут использовать две схемы. Первая — получение денежных средств без предоставления взамен какого-либо товара. Вторая — продажа вредоносного софта под видом безопасных вариантов стандартного ПО. В этом случае злоумышленники могут получить доступ к персональным и банковским данным жертвы.

По словам аналитика, нелицензионные программы в большинстве случаев содержат различные модификации, и невозможно заранее узнать, какие изменения в них вносились. Он отметил, что в софт может быть встроен код, который будет похищать персональные и платежные данные пользователя.

Ранее «Лаборатория Касперского» предупредила россиян о старой схеме мошенников в интернете, которая стала вновь актуальной в последнее время. Как рассказали в компании, эксперты зафиксировали масштабную мошенническую рассылку по электронным адресам крупных компаний. Сотруднику приходит письмо на русском языке, в котором сообщается, что отправитель неправильно записал электронную почту бухгалтерии, и поэтому просит переслать счет для оплаты по нужному адресу. Внутри также находится документ со счетом. В частности, за прошедшую неделю было отправлено несколько тысяч таких писем.

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Марина Совина
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