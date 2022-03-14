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Россиян предупредили о вновь актуальной старой схеме мошенников

«Лаборатория Касперского» рассказала о старой схеме мошенников, ставшей вновь актуальной

Фото: Christin Hume / Unsplash

Компания «Лаборатория Касперского» предупредила россиян о старой схеме мошенников в интернете, которая стала вновь актуальной в последнее время. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в компании, эксперты зафиксировали масштабную мошенническую рассылку по электронным адресам крупных компаний. Сотруднику приходит письмо на русском языке, в котором сообщается, что отправитель неправильно записал электронную почту бухгалтерии, и поэтому просит переслать счет для оплаты по нужному адресу. Внутри также находится документ со счетом. В частности, за прошедшую неделю было отправлено несколько тысяч таких писем.

Сумма, указанная в письме, обычно небольшая — около 800-1000 рублей. «Вероятно, злоумышленники делают ставку на то, что число покажется бухгалтерии незначительным и они без лишних разбирательств просто оплатят счет», — объяснили эксперты. Отмечается, что последний раз подобные рассылки фиксировались много лет назад. «Но злоумышленники часто работают по принципу "новое — хорошо забытое старое"», — заключил руководитель группы «Лаборатории Касперского» защиты от почтовых угроз Андрей Ковтун.

Ранее сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин предупредил россиян о новой схеме мошенничества, которая может появиться из-за санкций. Злоумышленники могут начать реализовывать товар, который якобы остался после ухода из России иностранных производителей и торговых марок.

Марина Совина
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