Невролог рассказал россиянам про риск возникновения деменции

Невролог Гайфутдинов: на развитие деменции влияют гены, возраст и уровень образования

Невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал россиянам про риск возникновения деменции. Его слова передает URA.RU.

Гайфутдинов заявил, что на развитие деменции влияют генетическая предрасположенность, возраст, образ жизни, вредные привычки и уровень образования. Так, в организме может встречаться копия гена аполипопротеина, аллель APOE4, при наследовании которой риск развития деменции повышается в два-три раза. Если человек унаследовал две копии — в 12-15 раз увеличивается риск развития болезни Альцгеймера.

Возраст также является фактором риска. «Среди людей старше 65 лет — каждый десятый страдает альцгеймерской деменцией. Если 80 лет, то уже каждый четвертый, если человек достигает 99-100 лет, значит, каждый второй страдает от Альцгеймера», — сообщил Гайфутдинов.

Курение, малоподвижный образ жизни, абдоминальное ожирение, низкое образование и физический труд способствуют развитию сосудистой деменции, при которой происходит поражение мелких сосудов, снижение скорости выполнения задач и начинаются проблемы с памятью. Специалист объяснил, что не все деменции необратимы: 10 процентов таких заболеваний можно вылечить. «Это опухоли, инфекции, травмы, нормотензивная гидроцефалия, дефицит витамина B12», — сообщил он. При риске возникновения деменции, невролог рекомендовал тренировать память и изучать иностранные языки.

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