Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Невролог назвал необычную причину инсульта

Невролог Евдокимов заявил, что дорсопатия увеличивает риск инсульта более чем на 30%

Фото: Pixabay

Врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов назвал необычную причину инсульта. Его слова передает URA.RU.

Евдокимов сообщил, что дорсопатия, проблемы в костно-мышечной системе и соединительной ткани, увеличивает риск инсульта более чем на 30 процентов. «Остеохондроз сейчас редко ставят как диагноз, не используется это слово. Скорее дорсопатия. Но по сути проблемы в шейном отделе позвоночника хронического толка особенно повышают риск инсультов», — заявил он.

Эксперт пояснил, что причиной дорсопатии может стать стресс, поскольку он реализуется через мышечные спазмы. «То есть идет мощный мышечный спазм, кровоток еще сильнее страдает, и возникают причины для острого нарушения мозгового кровообращения», — считает Евдокимов.

Ранее российские исследователи из Уральского государственного медицинского и Уральского федерального университета назвали симптом, который способен указать на скорое наступление ишемического инсульта.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД отказались просить Европу и США об отмене санкций
Россиян предупредили о вновь актуальной старой схеме мошенников
Проект станции метро известного архитектурного бюро вызвал споры у москвичей
Стало известно количество выписанных после ранений российских военнослужащих
Польша призвала НАТО разместить в стране оборудование и военных
Макрон созвонился с Байденом и Зеленским
Невролог назвал необычную причину инсульта
Кадыров прокомментировал сообщения о своем нахождении на Украине
Кулеба указал на дипломатическую загадку в вопросе передачи Украине истребителей
Кадыров рассказал о прибытии депутата Госдумы в район спецоперации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.