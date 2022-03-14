Невролог назвал необычную причину инсульта

Невролог Евдокимов заявил, что дорсопатия увеличивает риск инсульта более чем на 30%

Врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов назвал необычную причину инсульта. Его слова передает URA.RU.

Евдокимов сообщил, что дорсопатия, проблемы в костно-мышечной системе и соединительной ткани, увеличивает риск инсульта более чем на 30 процентов. «Остеохондроз сейчас редко ставят как диагноз, не используется это слово. Скорее дорсопатия. Но по сути проблемы в шейном отделе позвоночника хронического толка особенно повышают риск инсультов», — заявил он.

Эксперт пояснил, что причиной дорсопатии может стать стресс, поскольку он реализуется через мышечные спазмы. «То есть идет мощный мышечный спазм, кровоток еще сильнее страдает, и возникают причины для острого нарушения мозгового кровообращения», — считает Евдокимов.

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