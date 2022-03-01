Назван указывающий на скорый инсульт симптом

Российские исследователи из Уральского государственного медицинского и Уральского федерального университета назвали симптом, который способен указать на скорое наступление ишемического инсульта. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки.

Работа основывалась на изучении и классификации у пациентов головной боли, так как этот симптом является одним из признаков приближающегося или свершившегося инсульта. Ученые разделили боль на три группы: боль, уже знакомая пациентам; боль, которую исследуемый никогда не испытывал ранее; боль с изменчивыми характеристиками (интенсивность, продолжительность и другие сопровождающие симптомы).

Оказалось, что первый и последний вид боли чаще всего выявлялся у больных, перенесших инсульт. 15 процентов из этой группы испытывали головную боль за неделю до инсульта, также еще 15 процентов поделились, что чувствовали такую боль в самом начале инсульта. Медики структурировали полученные данные с уже существующими критериями головных болей, вызванных инсультом, а затем модернизировали методы диагностики. По мнению специалистов, проведенная работа позволяет выявить инсульт у трети пациентов.

В феврале врач-невролог Юлия Евсютина заявила, что при коронавирусе увеличивается риск поражения сосудов головного мозга. Основной причиной являются повышение артериального давления, атеросклероз и сахарный диабет.