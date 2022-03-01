Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Назван указывающий на скорый инсульт симптом

Минобрнауки: исследователи на Урале модернизировали методы диагностики инсульта

Фото: Shutterstock

Российские исследователи из Уральского государственного медицинского и Уральского федерального университета назвали симптом, который способен указать на скорое наступление ишемического инсульта. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки.

Работа основывалась на изучении и классификации у пациентов головной боли, так как этот симптом является одним из признаков приближающегося или свершившегося инсульта. Ученые разделили боль на три группы: боль, уже знакомая пациентам; боль, которую исследуемый никогда не испытывал ранее; боль с изменчивыми характеристиками (интенсивность, продолжительность и другие сопровождающие симптомы).

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа

Оказалось, что первый и последний вид боли чаще всего выявлялся у больных, перенесших инсульт. 15 процентов из этой группы испытывали головную боль за неделю до инсульта, также еще 15 процентов поделились, что чувствовали такую боль в самом начале инсульта. Медики структурировали полученные данные с уже существующими критериями головных болей, вызванных инсультом, а затем модернизировали методы диагностики. По мнению специалистов, проведенная работа позволяет выявить инсульт у трети пациентов.

В феврале врач-невролог Юлия Евсютина заявила, что при коронавирусе увеличивается риск поражения сосудов головного мозга. Основной причиной являются повышение артериального давления, атеросклероз и сахарный диабет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о первых погибших в ходе спецоперации на Украине чеченцах
Генпрокуратура потребовала изъять имущество миллиардера Михальченко
Роспотребнадзор ослабил эпидрекомендации с учетом снижения заболеваемости
Парковка в Москве станет бесплатной на два дня
Застрявшим за границей россиянам посоветовали искать новые маршруты возвращения
Visa заявила о готовности соблюдать санкции против России
WBA исключит российских и белорусских спортсменов из рейтингов
Девушка вколола филлеры и осталась с кривой губой
Назван указывающий на скорый инсульт симптом
ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.