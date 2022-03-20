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Диетолог назвала помогающие избавиться от жира на животе продукты

Врач Уайзман сообщила, что цельнозерновые продукты помогают избавиться от жира на животе

Фото: Pixabay

Диетолог Луиза Уайзман назвала помогающие избавиться от жира на животе продукты. Об этом сообщает Express.

Специалист отметила, что висцеральный жир на животе приводит к высвобождению белков, которые сужают кровеносные сосуды, повышая показатели артериального давления. Также образование висцерального жира часто приводит к развитию сахарного диабета и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Для избавления от жира на животе специалист посоветовала добавить в рацион цельнозерновые продукты. Врач порекомендовала употреблять цельный овес, рожь, булгур и коричневый рис.

Ранее сообщалось, что диетологи посоветовали пить воду, зеленый чай и протеиновые коктейли для похудения. По словам Сьюзан Боуерман, сладкие напитки увеличивают уровень сахара в крови, из-за этого человек начинает набирать вес.

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Марина Совина
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