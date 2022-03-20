Диетолог назвала помогающие избавиться от жира на животе продукты

Врач Уайзман сообщила, что цельнозерновые продукты помогают избавиться от жира на животе

Диетолог Луиза Уайзман назвала помогающие избавиться от жира на животе продукты. Об этом сообщает Express.

Специалист отметила, что висцеральный жир на животе приводит к высвобождению белков, которые сужают кровеносные сосуды, повышая показатели артериального давления. Также образование висцерального жира часто приводит к развитию сахарного диабета и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Для избавления от жира на животе специалист посоветовала добавить в рацион цельнозерновые продукты. Врач порекомендовала употреблять цельный овес, рожь, булгур и коричневый рис.

Ранее сообщалось, что диетологи посоветовали пить воду, зеленый чай и протеиновые коктейли для похудения. По словам Сьюзан Боуерман, сладкие напитки увеличивают уровень сахара в крови, из-за этого человек начинает набирать вес.

