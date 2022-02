Перечислены напитки для избавления от жира на животе

Ряд напитков помогает избавиться от жира на животе, заявила диетолог Сьюзан Боуерман (Susan Bowerman), пишет Eat This, Not That!.

По словам специалиста, сладкие напитки увеличивают уровень сахара в крови, из-за этого человек начинает набирать вес. В мире нет напитков, которые снижали бы уровень сахара и помогали таким образом сбросить килограммы, объяснила эксперт. «Чтобы сжечь жир на животе, вам нужно заменить подслащенные напитки низкокалорийными или "нулевыми", такими как вода», — подчеркнула диетолог. Напитки, не содержащие калорий, помогают сократить их потребление в целом. К таким относятся несладкий чай, кофе и диетическая газировка, перечислила врач.

Зеленый чай содержит кофеин и катехины — биологически активные вещества растительного происхождения. Диетолог Рейчел Дикман (Rachel Dyckman) объяснила, что эти два компонента способствуют более интенсивному процессу окисления жира. По словам Дикман, не надо стараться пить как можно больше зеленого чая, так как это не гарантирует стройности.

Несладкий черный чай богат природными флавоноидами, которые позволяют снизить объем висцерального жира. Кофе подавляет аппетит, а также стимулирует выделение организмом тепла. Это, в свою очередь, увеличивает расход калорий.

Специалисты также рекомендовали пить протеиновые коктейли на основе сывороточного белка. Такой напиток надолго дает чувство сытости. Кроме того, коктейли уберегают мышечную массу при похудении.

Ранее диетолог Тим Бонд (Tim Bond) сообщил, что зеленый чай помогает сбросить вес. Напиток способствует избавлению от висцерального жира, окружающего жизненно важные органы в брюшной полости.