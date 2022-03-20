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Во Франции рассказали про участие граждан страны в боевых действиях на Украине

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен: некоторые французы въехали на территорию Украины

Фото: Vincent Isore / Global Look Press

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен ответил на вопрос об участии граждан страны в боевых действиях на Украине, пишет РИА Новости.

По словам посла, власти страны не рекомендуют французам въезжать на Украины, однако часть игнорируют эти призывы. Он рассказал журналистам телеканала BFMTV, что некоторые граждане въехали на украинскую территорию.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса. По его утверждению, Киев вправе обратиться с запросом о приглашении миротворческой миссии НАТО или войск других государств.

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Марина Совина
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