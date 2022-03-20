Медведев высмеял просьбу министра из ФРГ есть меньше мяса для борьбы с Россией
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев высмеял призыв министра сельского хозяйства Германии Джема Оздемира есть меньше мяса для противостояния России. Комментарий политика опубликован в Telegram-канале.
Медведев, в частности, посмеялся над словами министра из ФРГ о том, что «употребление меньшего количества мяса было бы вкладом в борьбу против [президента России Владимира] Путина». «Причем сам он — вегетарианец. Правильно. Пора менять национальные привычки немцев! Долой мясо и колбасу!» — написал зампред Совбеза.
Ранее Оздемир заявил, что Россия использует поставки продовольствия как оружие. Он отметил, что Москва, очевидно, использует свои экспортные возможности для давления, и западные страны, прежде всего, должны сохранить открытыми сельскохозяйственные рынки и обеспечить снабжение зерновыми культурами в мире.