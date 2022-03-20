Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев высмеял просьбу министра из ФРГ есть меньше мяса для борьбы с Россией

Зампред Совбеза Медведев посмеялся над призывом главы Минсельхоза ФРГ есть меньше мяса

Фото: Shutterstock

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев высмеял призыв министра сельского хозяйства Германии Джема Оздемира есть меньше мяса для противостояния России. Комментарий политика опубликован в Telegram-канале.

Медведев, в частности, посмеялся над словами министра из ФРГ о том, что «употребление меньшего количества мяса было бы вкладом в борьбу против [президента России Владимира] Путина». «Причем сам он — вегетарианец. Правильно. Пора менять национальные привычки немцев! Долой мясо и колбасу!» — написал зампред Совбеза.

Ранее Оздемир заявил, что Россия использует поставки продовольствия как оружие. Он отметил, что Москва, очевидно, использует свои экспортные возможности для давления, и западные страны, прежде всего, должны сохранить открытыми сельскохозяйственные рынки и обеспечить снабжение зерновыми культурами в мире.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Минобороны сообщили об уничтожении базы с иностранными наемниками на Украине
Тренер «Химок» рассказал о проблемах команды из-за отъезда легионеров
В США сообщили о сложностях в торговых отношениях России и Китая из-за Украины
Медведев высмеял просьбу министра из ФРГ есть меньше мяса для борьбы с Россией
Американский рэпер вышел из тюрьмы и был расстрелян
Володин назвал очередную ошибку Зеленского
FIG призвала дисквалифицировать нанесшего на форму букву Z российского гимнаста
Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ беспилотником «Форпост»
Россиянам дали рекомендации по покупке золота
Медведев «похвалил» Зеленского за запрет оппозиционных партий
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.