Медведев высмеял просьбу министра из ФРГ есть меньше мяса для борьбы с Россией

Зампред Совбеза Медведев посмеялся над призывом главы Минсельхоза ФРГ есть меньше мяса

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев высмеял призыв министра сельского хозяйства Германии Джема Оздемира есть меньше мяса для противостояния России. Комментарий политика опубликован в Telegram-канале.

Медведев, в частности, посмеялся над словами министра из ФРГ о том, что «употребление меньшего количества мяса было бы вкладом в борьбу против [президента России Владимира] Путина». «Причем сам он — вегетарианец. Правильно. Пора менять национальные привычки немцев! Долой мясо и колбасу!» — написал зампред Совбеза.

Ранее Оздемир заявил, что Россия использует поставки продовольствия как оружие. Он отметил, что Москва, очевидно, использует свои экспортные возможности для давления, и западные страны, прежде всего, должны сохранить открытыми сельскохозяйственные рынки и обеспечить снабжение зерновыми культурами в мире.