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Трое россиян погибли после употребления метилового спирта

Трое жителей Оренбургской области выпили суррогатный алкоголь и скончались

Фото: СК РФ

В Оренбургской области три россиянина скончались после употребления метилового спирта. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Как выяснило следствие, четверо жителей села Зеленодольск, проживавшие совместно, приобрели и выпили суррогатный алкоголь. 19 марта скончалась одна из них, женщина возрастом 63 года. Остальные попали в реанимацию. Два человека, которым было 67 и 35 лет, погибли на следующий день. Четвертая пострадавшая, 32-летняя женщина, остается в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. 47-летнему индивидуальному предпринимателю, у которого пострадавшие купили суррогатный алкоголь, грозят принудительные работы на срок до пяти лет или до десяти лет лишения свободы.

Ранее в подмосковном городе Голицыно 11-летний ребенок отравился суррогатным алкоголем и попал в реанимацию. Алкоголь он употреблял у друзей в квартире. Его товарищ принес жидкость в пластиковой бутылке — она была куплена не в магазине, а у знакомых несовершеннолетнего.

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Олег Парамонов
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