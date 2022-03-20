В Нижнем Новгороде проведут Международную хоровую ассамблею

Мероприятие Coro di Linguisti состоится в Нижнем Новгороде в октябре 2022 года

Международная хоровая ассамблея Coro di Linguisti состоится в Нижнем Новгороде в октябре 2022 года. Об этом сообщает местный портал «Нижний 800».

Художественный руководитель Хора НГЛУ Максим Иванов заявил, что точная информация о дате проведения мероприятия появится в мае-июне. «Возможно, что мы несколько трансформируем наш фестиваль в этом году и в гости к нам смогут приехать еще больше участников», — уточнил он.

Известно, что на прошлой Международной хоровой ассамблеи, которая состоялась в марте 2021 года, присутствовали 25 хоров из разных городов — всего свыше 800 человек.

Ранее появилась информация о том, что в 2022 году в честь 30-летия Ингушетии в Свердловской области, Крыму и Севастополе пройдут дни, посвященные ее культуре. Гостей мероприятий ждут в том числе мастер-классы народного танца, кулинарии и лекции по изготовлению изделий из рыбьей кожи.