Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Сирийские военные преградили проезд армии США

Сирийские военные заблокировали колонны армии США в Эль-Хасеке

Фото: Reuters

Сирийские военные заблокировали проезд колонны армии США в провинции Эль-Хасаке на северо-западе Сирии. Об этом пишет сирийское государственное информационное агентство SANA.

Инцидент произошел на блокпосту вблизи селений Кабр Сагир и Кубур Аль-Гараджина. Сирийцы преградили проезд шести военным машинам, пытавшимся пересечь селения. Американцев вынудили развернуться.

Как отмечает агентство, США продолжают «незаконно находиться на территории страны под предлогом борьбы с террористами». Согласно заявлениям официальных представителей сирийской армии, американские военные взяли под контроль крупнейшие месторождения в стране, откуда незаконно вывозят нефть и газ.

В ноябре жители деревни Камо в провинции Эль-Камышлы в Сирии напали на американскую военную колонну бронемобилей, забросали камнями и вынудили развернуться. Военные из США в сопровождении представителей курдских формирований «Сирийских демократических сил» (СДС) пытались проехать мимо села, предположительно, направляясь в город Камышлы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Франция заморозила многомиллиардные активы ЦБ России
Россиянам назвали популярные направления для отпуска с учетом закрытых границ
Стало известно о продолжении транзита газа через Украину в штатном режиме
Сирийские военные преградили проезд армии США
На Украине заявили о прекращении работы почти трети экономики
Часто путешествующая россиянка рассказала о плюсах отдыха в Абхазии
В США прокомментировали возможность признания Донбасса и Крыма вслед за Киевом
Более 12 человек погибли из-за контрабандного алкоголя в штате с сухим законом
Чемпион UFC Усман пошутил над желанием Макгрегора подраться с ним
Психолог раскрыла способы поддержания внутреннего равновесия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.