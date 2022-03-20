Сирийские военные преградили проезд армии США

Сирийские военные заблокировали колонны армии США в Эль-Хасеке

Сирийские военные заблокировали проезд колонны армии США в провинции Эль-Хасаке на северо-западе Сирии. Об этом пишет сирийское государственное информационное агентство SANA.

Инцидент произошел на блокпосту вблизи селений Кабр Сагир и Кубур Аль-Гараджина. Сирийцы преградили проезд шести военным машинам, пытавшимся пересечь селения. Американцев вынудили развернуться.

Как отмечает агентство, США продолжают «незаконно находиться на территории страны под предлогом борьбы с террористами». Согласно заявлениям официальных представителей сирийской армии, американские военные взяли под контроль крупнейшие месторождения в стране, откуда незаконно вывозят нефть и газ.

В ноябре жители деревни Камо в провинции Эль-Камышлы в Сирии напали на американскую военную колонну бронемобилей, забросали камнями и вынудили развернуться. Военные из США в сопровождении представителей курдских формирований «Сирийских демократических сил» (СДС) пытались проехать мимо села, предположительно, направляясь в город Камышлы.