Жители сирийской деревни напали на американскую военную колонну и прогнали ее

SANA: жители деревни Камо в Сирии напали на американскую военную колонну и прогнали ее

Жители деревни Камо в провинции Эль-Камышлы в Сирии напали на американскую военную колонну бронемобилей, забросали камнями и вынудили развернуться. Об этом пишет сирийское агентство SANA.

Военные из США в сопровождении представителей курдских формирований «Сирийских демократических сил» (СДС) пытались проехать мимо села, предположительно направляясь в город Камышлы. Однако около 6 часов утра по местному времени колонну перехватили местные, закидали камнями и фактически прогнали военных. SANA не уточняет, попали ли они в Камышлы.

Очевидцы также публикуют кадры с места событий в Twitter. На них можно заметить, что камни кидают не только взрослые мужчины, но и дети. Когда машины сдают назад, некоторые сирийцы начинают погоню.

Схожая история произошла в середине июля. Тогда жители сирийской деревни Фарфара забросали камнями американский патруль и выгнали его при попытке проехать через населенный пункт.