Сирийцы забросали камнями американский патруль и выгнали его из деревни

Видео: Telegram-канал "Военкоры Русской Весны"

Жители сирийской деревни Фарфара забросали камнями американский патруль и выгнали его при попытке проехать через населенный пункт. Об этом сообщается в близком к Минобороны России Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

На кадрах видео видно, как безоружные люди отталкивают военнослужащих США, после чего те возвращаются в свои бронеавтомобили. После этого сирийцы — взрослые и дети — закидывают машины камнями и вынуждают их уехать.

Населенный пункт Фарфара в провинции Хасеке находится на территории, подконтрольной формированию «Сирийские демократические силы» (СДС). Отмечается, что сообщения о протестных акциях приходят оттуда регулярно.

13 мая патруль российской военной полиции в Сирии блокировал и развернул колонну армии США на северо-востоке страны. Отмечалось, что американцы нарушили действующие механизмы упреждения конфликтных ситуаций и передвигались без предварительного уведомления российской стороны в районе города Телль-Тамр.