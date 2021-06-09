В Минобороны подтвердили гибель российского военного в Сирии

Министерство обороны России подтвердило гибель российского военного в сирийской провинции Хасака, пишет ТАСС.

«9 июня при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в провинции Хасаке Сирийской Арабской Республики произошел подрыв бронеавтомобиля на неустановленном взрывном устройстве», — говорится в тексте сообщения.

Также в ведомстве подтвердили, что трое военных получили ранения. Они были доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь. Жизни пострадавших ничто не угрожает. «Минобороны России окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку», — добавляется в сообщении.

Ранее курдская служба новостей сообщила, что трое российских военных получили ранения в районе Ад-Дарбасия сирийской провинции Хасака при взрыве противопехотной мины.