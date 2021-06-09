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Появились данные о ранении российских военных в Сирии

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Кадр: @enhawarnews

Появились данные о ранении троих российских военных в районе Ад-Дарбасия сирийской провинции Хасака. Об этом пишет курдская служба новостей ANHA в своем Twitter.

По данным издания, военнослужащие получили ранения при взрыве противопехотной мины в Сирии. Кроме того, сообщается об одном погибшем.

Минобороны России пока не подтвердило эту информацию.

13 мая сообщалось, что патруль российской военной полиции в Сирии блокировал и развернул колонну армии США на северо-востоке страны в провинции Хасеке. Уточняется, что большое подразделение армии США было вынуждено развернуться из-за маленькой группы российских военных, обеспечивающих безопасность движения по трассе М4.

В российском военном ведомстве, комментируя ситуацию, отметили, что американские военные нарушили протоколы деконфликтации, не согласовав маршрут следования и никого предварительно не уведомив.

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