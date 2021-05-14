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Пентагон отреагировал на инцидент с остановкой военной колонны в Сирии

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Фото: Reuters

В Министерстве обороны США отреагировали на инцидент с остановкой военной колонны российским патрулем в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона коммандер Джессику Макналти.

«Спасибо за запрос. Министерству обороны нечего предоставить вам по нему», — заявила она, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента агентства.

13 мая сообщалось, что патруль российской военной полиции в Сирии блокировал и развернул колонну армии США на северо-востоке страны в провинции Хасеке. Уточняется, что большое подразделение армии США было вынуждено развернуться из-за маленькой группы российских военных, обеспечивающих безопасность движения по трассе М4.

В российском военном ведомстве, комментируя ситуацию, отметили, что американские военные протоколы деконфликтации, не согласовав маршрут следования и никого предварительно не уведомив.

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