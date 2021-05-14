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В Минобороны прокомментировали инцидент с американской военной колонной в Сирии

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Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

В Министерстве обороны России прокомментировали инцидент с блокировкой колонны американских военных на северо-востоке Сирии. Официальное заявление ведомства размещено в Facebook.

Как отметили в министерстве, в провинции Хасеке был зафиксирован случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны вооруженных сил США.

«Колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления. Колонна была остановлена патрулем российской военной полиции и возвращена в обратном направлении», — говорится в сообщении.

Вечером 13 мая сообщалось, что патруль российской военной полиции в Сирии блокировал и развернул колонну армии США на северо-востоке страны. Уточняется, что большое подразделение армии США было вынуждено развернуться из-за маленькой группы российских военных, обеспечивающих безопасность движения по трассе М4.

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