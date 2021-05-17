Военных США забросали камнями в Сирии

Военных США забросали камнями в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Видео с инцидентом опубликовало близкое к Минобороны России издание «Русская весна».

На кадрах можно увидеть, как местные жители забросали камнями колонну военной техники американской армии. По информации издания, таким образом они выразили недовольство оккупацией войсками США северо-востока страны для незаконной добычи нефти.

По данным «Русской весны», горожане уверены, что в Вашингтоне хотят дальнейшей эскалации сирийского конфликта и свержения законного правительства Башара Асада для достижения американских геополитических целей. Отмечается, что, по мнению населения страны, власти США не заинтересованы в установлении мира в регионе и борьбе с международным терроризмом.

13 мая сообщалось, что патруль российской военной полиции в Сирии блокировал и развернул колонну армии США на северо-востоке страны в провинции Хасеке. Уточняется, что большое подразделение армии США было вынуждено развернуться из-за маленькой группы российских военных, обеспечивающих безопасность движения по трассе М4.

В российском военном ведомстве, комментируя ситуацию, отметили, что американские военные нарушили протоколы деконфликтации, не согласовав маршрут следования и никого предварительно не уведомив.