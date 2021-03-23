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Базу США в Сирии обстреляли ракетами

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Rodi Said / Reuters

Военную базу США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор обстреляли ракетами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Mayadeen.

По его информации, ракеты были выпущены по американской базе в районе нефтегазового месторождения «Коноко». Кто именно совершил обстрел, пока неизвестно.

По предварительным данным, среди военных есть пострадавшие. В то же время точно число раненых не уточняется. Официально информацию об обстреле пока никто не подтверждал.

Ранее в марте боевики, бежавшие с подконтрольной американцам территории в Сирии и задержанные властями, сообщили, что борьба с исламистами и террористами не является реальной целью присутствия США в стране. По их словам, США занимаются контрабандой оружия, а интересует их нефть.

В настоящее время большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка контролируется «Демократическими силами Сирии» (ДСС, SDF) — коалицией, состоящей из курдских, арабских и ассирийских ополчений. США оказывают им помощь. При этом с 2015 года США создали в этом районе девять баз: четыре рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре и пять — в Хасеке, напоминает ТАСС.

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